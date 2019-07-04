Минстрой считает, что регионам России нужны министерства благоустройства

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Опыт Московской области по созданию министерства благоустройства могли бы перенять и другие регионы РФ. Такое мнение высказал в четверг заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров на Московском урбанистическом форуме.

"Регионам страны нужны министерства благоустройства - например, такие, как в Московской области. Это министерство закрывает большое количество вопросов", - сказал замминистра на круглом столе "Зона ответственности. Какой главный архитектор нужен российским городам?".

Отвечая на вопрос модератора, нужно ли в стране министерство архитектуры, Егоров также сказал, что "все возможно", поскольку архитектор - ключевая фигура для любого мэра, руководителя области, края, республики. "Именно от этого человека зависит то, как будет развиваться место, где мы с вами живем, работаем, - комфортная среда, которая нас окружает", - добавил замминистра.

Министерство благоустройства Московской области является центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно распорядительную деятельность в сфере благоустройства. Среди его основных задач - реализация государственной политики, указов президента РФ, национальных и федеральных проектов в сфере благоустройства.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.