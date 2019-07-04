Российский застройщик разработал технологию подогрева горячей воды за счет бытовых стоков

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Кортрос" совместно с финскими разработчиками создала технологию подогрева горячей воды за счет канализационных стоков. Об этом ТАСС в кулуарах Московского урбанистического форума сообщил гендиректор компании Станислав Киселев.

"Это наша совместная разработка с финской стороной. Она основана на уникальной составляющей - рекуператоре. Это металлический радиатор, который собирает и отдает тепло", - сказал Киселев.

По его словам, суть технологии заключается в том, что вся канализация и теплая вода, которая уходит из квартиры или дома, проходит через рекуператор. Он в свою очередь собирает тепло и использует его для того, чтобы подогреть холодную воду, которая после этого процесса возвращается в квартиру в качестве горячей.

Рекуператор может догреть поступающую в квартиру воду до 50 градусов. Так как по нормативам горячая вода должна быть 65 градусов, получается, что большую часть нагрева радиатор берет на себя, добавляет Киселев. При этом в установке также предусмотрены тепловые аккумуляторы, которые позволяют не сразу возвращать тепло, а удержать его на какое-то время.

Технология на практике

Киселев добавил, что компания не нашла нигде в мире опыта использования подобных рекуператоров.

Новую технологию "Кортрос" в первую очередь внедрит в жилом комплексе "Академический" в Екатеринбурге. "Сейчас идет опытная эксплуатация, первая установка уже размещена в ЖК "Академический", идет ее настройка. До конца года мы собираем данные по эффективности, всю техническую информацию по доработке и надеемся, что в ближайшее время в "Академическом" перейдем на массовое использование этих установок", - отметил Киселев.

По словам гендиректора "Кортроса", разработчики полагают, что с помощью установки рекуператора удастся сэкономить 47% затрат на горячее водоснабжение. В компании рассчитывают, что подобные установки можно будет установить не только в новостройки, а первую очередь в уже эксплуатируемые дома.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В 2019 году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". На форуме обсудят проекты, повышающие качество жизни в городской среде. Впервые в истории форума в рамках деловой программы пройдет конгресс Urban Health, посвященный проблемам городского здоровья.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.