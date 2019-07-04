Долю расходов бюджета Тверской области на покупку жилья молодым семьям увеличат до 45%

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Тверской области с 2020 года планирует до 45% увеличить софинансирование из регионального бюджета госпрограммы приобретения жилья для молодых семей. При этом доля расходов муниципалитетов снизится до 20%, что позволит большему числу районов участвовать в субсидировании, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"В настоящий момент доля муниципального софинансирования программы составляет 22%, средства федерального бюджета - 36,8 %, областного - 41,2 %. Предполагается, что со следующего года большая часть финансовой нагрузки будет возложена на региональный бюджет - софинансирование со стороны области составит - 45%, федерации - 35%, муниципалитетов - 20%", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, изменения схемы финансирования связано с тем, что муниципальные образования региона имеют разный уровень бюджетной обеспеченности.

"Снижение планки расходов на субсидирование покупки жилья для молодых семей позволит большему количеству районов участвовать в программе. Так, в 2019 году жилищные условия улучшат 142 семьи из 30 муниципалитетов, а в 2020-м - 263 семьи из 34 муниципальных образований", - отметили в пресс-службе.

Объем финансирования программы в 2019 году в Тверской области суммарно составит 97,3 млн рублей. Средства предоставляются семьям в виде сертификата и могут быть направлены на уплату первоначального взноса по ипотечному кредиту, а также на строительство дома. За последние четыре года в программе приняли участие 682 семьи региона, добавили в пресс-службе.