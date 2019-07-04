Пять регионов разместили данные о всех строящихся объектах в единой информационной системе

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Москва, Кировская и Ивановская области, республики Бурятия и Адыгея разместили данные о состоянии всех строящихся объектов в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Минстроя по итогам совещания у главы ведомства Владимира Якушева.

"Среди регионов, которые обеспечили перевод портфеля строящегося жилья на новое регулирование, выделяются Москва, Кировская и Ивановская области, республики Бурятия и Адыгея", - говорится в сообщении.

В ходе совещания министр напомнил, что застройщики обязаны размещать в системе данные о строящихся объектах, однако не все субъекты занялись этой работой.

С 1 июля 2019 года застройщики, получившие заключение о соответствии критериям, по которым они смогут продолжать привлекать средства дольщиков без эскроу-счетов, должны загрузить эти заключения в ЕИСЖС. Это даст возможность регистрировать договоры долевого участия в Росреестре. А застройщики, перешедшие на проектное финансирование, должны внести изменения в проектную декларацию и указать, что они привлекают средства через счета эскроу.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Единая информационная система жилищного строительства была создана в рамках закона об участии в долевом строительстве. Ее оператором стал ДОМ.РФ. На сегодня в ЕИСЖС зарегистрированы 4,3 тыс. застройщиков, размещена информация о 14,4 тыс. строящихся домов на 123,5 млн кв. м жилой площади.