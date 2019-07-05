Самую высокую башню в Москве и Европе назовут One Tower

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Проект самого высокого жилого здания в Европе - башни One Tower, которая появится на территории комплекса "Москва-Сити", представлен на Московском урбанистическом форуме. Небоскреб будет на 60 метров выше самого высокого в Европе здания - башни "Федерация", сообщил в пятницу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Сегодня мы представляем проект самой высокой в Европе жилой башни, которая появится в "Москва-Сити". В настоящее время идет устройство тестовых свай и ограждение котлована. Это очень сложный и амбициозный проект, но я уверен, что он будет построен с высоким качеством и в срок. Мы назвали здание One Tower, то есть это должен быть объект номер один", - сказал он.

По его словам, новый многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой на 60 метров превысит самую высокую в Европе башню "Федерация". Здание будет иметь форму скошенной призмы с градиентными стеклянными фасадами, его площадь составит около 280 тыс. кв. метров со 104 этажами (101 надземный, 3 подземных). В здании будет возведено в общей сложности 1,5 тыс. квартир. Это первая жилая башня на территории комплекса "Москва Сити" с квартирами, а не апартаментами.

Участок, на котором ведется строительство, расположен вдоль 1-го Красногвардейского проезда и соседствует с башнями "Меркурий" и "Гранд Тауэр". Строительство башни займет порядка пяти лет, работы ведет находящаяся в собственности правительства Москвы инжиниринговая компания "Мосинжпроект". Как отметил генеральный директор компании Марс Газизуллин, при возведении монолитных конструкций будет использоваться три высотных башенных крана, которые крепятся к монолитному конструктиву здания и наращиваются по мере производства работ на необходимую высоту. "Площадь застройки составляет 0,8 га, в пиковый период при производстве работ на объекте будет задействовано не менее 2 тыс. человек", - подчеркнул он.

На сотом этаже небоскреба будет обустроена смотровая площадка. Помимо квартир и офисов в башне предусмотрен фитнес-центр с бассейном, детский досуговый клуб, кафе, рестораны и магазины. Ранее инвестиции в проект оценивались в размере около 30 млрд рублей.

Московский урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля в столичном парке "Зарядье" и посвящен проектам, повышающим качество жизни в городской среде. Кроме того, в числе заявленных тем - приоритеты транспортной политики и инновационные туристические стратегии мегаполисов, баланс жилищной политики в быстрорастущей московской агломерации, план развития Московских центральных диаметров.