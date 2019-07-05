Якушев: в мире может появиться единый индекс качества горсреды

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Единый индекс качества городской среды может быть создан на площадке ООН-Хабитат, программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в кулуарах Московского урбанистического форума.

"Думаю, что в дальнейшем весь мир перейдет на единый индекс качества городской среды, потому что сегодня в разных странах разные подходы к этому индексу. Не хочу опережать события, но думаю, что рано или поздно это будет единый индекс, по которому все города будут оцениваться, и как раз, наверное, это будет площадка ООН-Хабитат", - сказал министр.

Якушев добавил, что в процессе разработки индекса качества городской среды в РФ частично была использована практика ООН-Хабитат.

Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) создана в 1978 году. Основные направления деятельности организации заключаются в обеспечении надлежащего жилья для всех и устойчивом городском развитии. В частности, ООН-Хабитат осуществляет глобальную кампанию в области управления городским хозяйством, задача которой - повышение местного потенциала для эффективного городского управления, оперативного реагирования на городские проблемы органами власти совместно с гражданским обществом.

Рост качества городской среды является одной из задач национального проекта "Жилье и городская среда", напомнил министр. Для измерения качества правительство утвердило Индекс качества городской среды, который состоит из 36 индикаторов. Среди них безопасность, экология, благоустройство, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан, наличие очереди в детские сады и многое другое.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.