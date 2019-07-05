Минстрой подпишет меморандум с ООН-Хабитат до конца сентября

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минстрой России подпишет меморандум об условиях реализации планируемых проектов в области городской среды с ООН-Хабитат, программой ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов, до конца сентября. Об этом ТАСС в пятницу сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в кулуарах Московского урбанистического форума.

"Этот меморандум мы обсуждали на переговорах. Пока документ в разработке. Как только он будет готов, мы о нем расскажем. Мы поставили перед собой задачу сделать это через два-три месяца", - сказал министр по итогам переговоров с ООН-Хабитат, прошедших в пятницу на площадке форума.

Якушев отметил, что Минстрой тесно взаимодействует с ООН-Хабитат. По его словам, есть несколько совместных проектов в области городской среды, которые находятся в стадии проработки и в которых Минстрой активно участвует. "Мы должны формализовать наши отношения в меморандуме", - подчеркнул министр.

ООН-Хабитат - программа ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов, основанная в 1978 году. ООН-Хабитат также осуществляет глобальную кампанию в области управления городским хозяйством, задача которой - повышение местного потенциала для эффективного городского управления, оперативного реагирования на городские проблемы органами власти совместно с гражданским обществом.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.