Рогозин: 1,5 тыс. квартир будут сданы в Циолковском к июню 2020 года

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 5 июля. /ТАСС/. Дома в Циолковском, строительство которых сейчас заморожено, будут сданы, к июню 2020 года там появятся 1,5 тыс. новых квартир. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после успешного пуска ракеты "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" и 32 мини-спутниками.

"Самое важное - это люди. Городок нас больше всего беспокоит. Мы планируем сейчас возобновить работы по постройке домов в высокой степени готовности. Консервировать объекты не собираемся. И хотим обеспечить 1,5 тыс. дополнительных квартир уже к июню следующего года", - сказал он.

Как отметил Рогозин, в пятницу вопросы развития инфраструктуры в Циолковском обсуждались с участием вице-премьера Юрия Борисова и секретаря совета безопасности Николая Патрушева. "Мы обсуждали вопрос проекта решения о том, чтобы насытить город Циолковский дополнительно социальными объектами: спорт, образование, культура. Все то, что необходимо, чтобы люди здесь не были просто окружены дремучим лесом", - сказал глава госкорпорации.

Он также подчеркнул, что запретил в городке многоэтажное строительство, вместо этого там будут возводиться дома высотой два-три этажа.

Циолковский (бывший Углегорск) находится в 180 км к северу от Благовещенска. Населенный пункт переименовали в 2015 году по инициативе президента России Владимира Путина и при поддержке местных жителей. В городе проживают около 6,5 тыс. человек, в числе которых работники космодрома Восточный.