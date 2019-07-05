Якушев: африканские страны заинтересовались российским опытом расселения аварийного жилья

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия готова поделиться с африканскими странами опытом расселения аварийного жилья. Об этом в пятницу сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на Московском урбанистическом форуме.

"В РФ эта программа [расселения аварийного жилья] имеет длительный срок - уже около 10 лет. Ей заинтересовались африканские страны. Мы можем их многому научить", - сказал министр во время панельной дискуссии "New Urban Agenda. На какие ценности ориентируются города сегодня?".

Он пояснил, что имеет в виду такие наработки в субъектах РФ, как администрирование программы расселения, финансирование, решение спорных вопросов.

Как отметила на той же дискуссии заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор программы организации по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (ООН-Хабитат) Маймуна Мохд Шариф, несмотря на то, что количество трущоб в мире снижается, в них живет все больше людей.

В мае 2019 года власти Кении предложили российским строительным компаниям принять участие в расселении африканских трущоб.

О программе

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Согласно документу, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. В паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годы.

Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. При этом планируется уточнить критерии признания домов аварийными и ввести понятия ветхих домов. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.

О форуме

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В этом году он проходит с 4 по 7 июля. В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.