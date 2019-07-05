Стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке в России выросла на 8%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ценовые ожидания продавцов на рынке вторичной недвижимости в России выросли почти на 8% в июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе портала "Авито Недвижимость", распространенном в пятницу.

"Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке России в июне 2019 года выросла на 7,8%, превысив 64,8 тыс. рублей. Это максимум с июня 2015 года, когда значение достигало почти 64,4 тыс. рублей. Предложение увеличилось на 4,2%", - сообщает "Авито Недвижимость".

При этом в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года квадратный метр на вторичном рынке жилья подорожал в 30 из 32 регионов, проанализированных экспертами "Авито Недвижимость". В тройке лидеров по росту цен оказались Татарстан, где средняя стоимость 1 кв. м увеличилась на 14% - до почти 47 тыс. рублей, Приморский край (+13,7% - до 81 тыс. рублей) и Иркутская область (+12,7% - до 43 тыс. рублей). Снизились цены в Тульской области (на 4,2% - до 41 тыс. рублей за 1 кв. м) и в Дагестане (на 1% до 44 тыс. рублей).

Спросом на вторичном рынке недвижимости в июне 2019 года больше всего пользовались двухкомнатные квартиры, на них пришлось 37% в общей структуре спроса. На втором месте - однокомнатные квартиры (35,5%), затем идут трехкомнатные (почти 23%). "Структура спроса впервые за 5 лет пришла в соответствие со структурой предложения на рынке. В июне 2019 года 34% в структуре предложения пришлось на двухкомнатные квартиры, 32,5% - на однокомнатные, 26,6% - на трехкомнатные, 7% - на квартиры от четырех комнат", - отметили в "Авито Недвижимость".

Во время исследования изучались объявления о продаже квартир, размещенных в базе портала. Всего в ней находится более 800 тыс. объявлений.

В новость внесена правка (16:28 мск) - уточнен показатель роста цен в Приморском крае, верно - +13,7%