ЦБ не считает проблемой нежелание двух третей уполномоченных банков работать с эскроу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Отказ работать со счетами эскроу большинства уполномоченных на это банков не вызовет затруднений в переходе на новую систему долевого строительства. Такое мнение высказала в среду ТАСС в кулуарах Международного финансового конгресса заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова.

По состоянию на 1 июня в перечне Банка России состояли 95 финансово-кредитных организаций, в которых допускается открытие эскроу.

"Мы не видим здесь абсолютно никаких проблем. Даже эти 30 банков, которые на сегодняшний день выразили готовность работать с застройщиками, покрывают то необходимое кредитование, в тех объемах, которые предусмотрены национальным проектом", - сказала она.

В то же время, по словам Поляковой, есть проблема "с точки зрения готовности самих застройщиков приходить в банки, подавать заявки и правильно готовить документацию для того, чтобы получать кредиты", добавила замглавы ЦБ.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

XXVIII Международный финансовый конгресс проходит в Петербурге с 3 по 5 июля. В этом году основной темой мероприятия стало повышение сложности финансовых рынков и поддержание их устойчивости. На пленарном заседании конгресса, которое прошло в Президентской библиотеке, руководители центральных банков России, Хорватии, эксперты и ученые обсудили стратегии действия регуляторов при растущем разнообразии рисков.