Власти Петербурга передали 25 многодетным семьям квартиры в новостройках города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу передал документы на квартиры 25 многодетным семьям, они получили жилье в новостройках города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

"В канун всероссийского Дня семьи, любви и верности временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов вручил 25 многодетным семьям документы на квартиры. Счастливые новоселы будут жить в новых домах в Приморском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

На церемонии врио губернатора отметил, что власти города ведут постоянную работу по поддержке семей, планируется, что финансирование программ увеличится. "Уже в этом году 1811 семей получат квартиры, а еще 567 приобретут квартиры с помощью социальных выплат. Но и на следующий год мы будем увеличивать финансирование для приобретения жилья, чтобы многодетные семьи были обеспечены", - сказал он.

По данным пресс-службы, губернаторской поправкой при формировании бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год объем финансирования на предоставление сертификатов многодетным семьям увеличен в два раза по сравнению с прошлым годом - до 2 млрд рублей.