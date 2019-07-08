Минстрой объяснил поправки к законопроекту о планировке территорий реализацией нацпроекта

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Поправки к законопроекту о планировке территорий, зонировании и изъятии земель для государственных и муниципальных нужд направлены на выполнение задач национального проекта "Жилье и городская среда", говорится в сообщении пресс-службы Минстроя РФ в ответ на запрос ТАСС.

Ранее в понедельник "Коммерсантъ" сообщил, что работа над законопроектом возобновилась после полугодового перерыва, правительство направило в Госдуму пакет поправок ко второму чтению (первое прошло в ноябре 2018 года). Издание отмечает, что поправки носят технический характер, при этом не учитывая основного замечания общественного совета при Минстрое: эксперты предложили исключить из законопроекта нормы о принудительном изъятии жилой недвижимости граждан по инициативе муниципалитета, за исключением аварийных домов.

"Проект поправок устраняет технические неточности, возникшие в том числе в связи с принятием федерального закона от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также учитывает поступившие предложения по урегулированию отдельных вопросов, связанных с реализацией указанного федерального закона. Основные положения проекта поправок направлены на реализацию направлений деятельности национального проекта "Жилье и городская среда", - говорится в ответе на запрос.

В министерстве уточнили, что поправки направлены на сокращение срока проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, увеличение действия срока проекта планировки для принятия решения об изъятии земель и расположенных на них объектов недвижимости для государственных или муниципальных нужд. Также поправки касаются вопросов реконструкции объектов капстроительства, полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по порядку изменения документации по планировке территории. Помимо этого, предлагается скорректировать положения, позволяющие определить необходимость направления проектной документации на госэкспертизу.

Отдельный пункт касается обеспечения прав многодетных семей в части индивидуального жилищного строительства на средства материнского капитала, "согласно которому исключена необходимость строительства, реконструкции объектов ИЖС на основании разрешения на строительство".