Глава Севастополя поручил упростить правила приватизации жилья для военных-отставников

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил снять ограничение на заключение договоров социального найма для отставных военнослужащих, которые проживают в выданных ранее ведомственных квартирах и не могут оформить их в собственность из-за того, что до 2014 года имели двойное гражданство.

"Разбирайтесь в правовой ситуации - каким образом можно урегулировать вопрос. Если это отсутствие прав для регистрации, то это одно, а если это правовая казуистика, связанная с трудностями подтверждения проживания в других субъектах - это другое. Подключите правовое управление, общественные организации, посмотрите ситуацию", - сказал Овсянников на аппаратном совещании правительства.

По данным пресс-службы правительства, провести работы предполагается в течение двух недель. Также Овсянников попросил подключиться к решению вопроса прокуратуру города. В сообщении правительства добавляется, что на данный момент Министерство обороны разрабатывает унифицированную форму справки, содержащую полную информацию о местах службы отставников, которая позволит оперативно заключать договоры социального найма для дальнейшей приватизации.

Директор городского департамента капитального строительства Сергей Смирнов на совещании сообщил, что всего от Минобороны городу переданы 657 квартир, договоры социального найма заключены на 183, еще 28 семьям отказали в заключении договоров. Основанием послужило то, что ранее живущие в них люди имели двойное гражданство, причем в Севастополе были зарегистрированы по украинскому паспорту, а по российскому - в других регионах. Также возникают проблемы с приватизацией жилья: по закону человек должен предоставить справки о всех местах проживания с 4 июля 1991 года, а отставники не могут сделать этого из-за того, что несли службу и жили при военных частях.

В августе 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову заняться решением проблемы с жильем военных пенсионеров. Тогда число нуждающихся в жилье оценивалось в несколько сотен семей, проблема постепенно решается.

Согласно выработанному правовому механизму жилые помещения сначала передаются из собственности Министерства обороны РФ в собственность города, затем оформляются договора социального найма, что в дальнейшем позволяет бывшим военнослужащим и членам их семей оформить квартиры в собственность, отметили в пресс-службе правительства Севастополя.