Эксперты: повышение ставок аренды московских квартир приведет к снижению спроса

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Повышение ставок найма квартир в Москве может привести к значительному снижению спроса на аренду, в результате чего активность может сохраниться только в низкобюджетном сегменте. Об этом говорится в сообщении компании "ИНКОМ-Недвижимость".

"Желая индексировать падение доходности аренды в условиях инфляции, собственники столичного жилья нацелены на повышение ставок найма на 7-10%. Однако удорожание способно спровоцировать потерю части целевой аудитории: сегодняшние арендаторы не готовы платить по завышенным тарифам и будут игнорировать переоцененное жилье; как следствие - активность сохранится только в наиболее низкобюджетном сегменте", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что основанием для повышения ставок арендодатели считают развитие транспортной системы Москвы - открытие МЦК и новых станций метро - это позволяет потенциальным квартирантам добираться из одной точки города в другую без пробок. При этом повышение цен уместно только в пределах суммы, которая ранее вычиталась из ставки аренды из-за удаленности от метро, говорится в сообщении.

"Чрезмерное завышение стоимости найма или ожидание сезонного роста цен провоцируют потерю части целевой аудитории и простой квартиры <…> В случае попыток взвинтить стоимость аренды жилья часть собственников рискует остаться без квартирантов - люди будут снимать только самое низкобюджетное, многие готовы поступиться комфортом, но не платить по завышенным расценкам. Бюджетные предложения расходятся быстро, однако экспозиция постоянно пополняется и дефицита на столичном рынке найма не предвидится. Если же тенденция к подорожанию не будет переломлена, аренде жилья эконом-плюс и комфорт-классов грозит упадок", - приводятся в сообщении слова директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксаны Поляковой.

В исследовании портала "Мир квартир" отмечается, что за последние полгода ставки аренды квартир в Москве выросли на 4-9% (наибольший рост цен зафиксирован на двухкомнатные квартиры). Тенденция роста ставок характерна для большинства российских городов с населением более 300 тыс. человек, говорится в документе. Наибольшее увеличение ставок отмечено в Ростове-на-Дону, Самаре, Севастополе, Краснодаре и Перми.

В компании прогнозируют, что в целом по стране в 2019 году интерес к аренде жилья будет расти на фоне снижения спроса на его приобретение, ставки также продолжат расти. "В ожидании снижения ипотечной ставки, а также из-за роста цен спрос на покупку квартир слабеет. Люди вместо стратегии "покупать" выбирают опцию "арендовать". Особенно быстро дорожают всегда востребованные съемные "однушки". Если процент по ипотеке начнет снижаться, возможно, и рост арендных ставок замедлится. Но поскольку бума на покупку жилья в этом году уже не ожидается, то подешевения на рынке аренды мы не ждем тоже", - приводятся в сообщении слова генерального директора портала Павла Луценко.