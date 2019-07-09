РБК: "Банк ДОМ.РФ" опустит ставки по ипотеке ниже 10%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Банк ДОМ.РФ" с 10 июля снизит базовые ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынках ниже 10% годовых, сообщает во вторник РБК.

В настоящий момент почти у всех крупных банков действуют промоакции и льготные программы, позволяющие при соответствии определенным критериям взять ипотеку по ставке ниже 10%, приводит издание данные Frank RG. Однако базовые ставки крупнейшие банки держат выше 10%.

По данным издания, "Банк ДОМ.РФ" станет первым среди российских банков топ-10, пошедших на такой шаг. На новостройки ставка снижается с 10,75% до 9,7% годовых, на готовое жилье - до 9,8% с 10,9%. Для зарплатных клиентов ставка будет составлять 9,5 и 9,6% соответственно.

Рефинансировать ипотеку банк будет под 9,5% вместо действующих 10,5%, говорится в материале. Также ожидается снижение ставок по семейной ипотеке - до 5,25% с 6%.

В публикации также отмечается, что "Банк ДОМ.РФ" корректирует ипотечные программы через несколько недель после решения ЦБ установить ключевую ставку на уровне 7,5%. Снижению процента по ипотеке также способствует уменьшение стоимости фондирования и прохождение годового пика инфляции, отмечает издание. "Банк заинтересован в повышении доступности ипотеки и считает снижение ставок оправданным с точки зрения бизнеса", - прокомментировал РБК заместитель председателя правления банка Данила Литвинов. "Мы оптимизируем бизнес-процессы и будем наращивать объемы выдачи, увеличивать ипотечный портфель, а также усиливать взаимодействие с ключевыми партнерами и застройщиками", - сказал он.

Наряду с "Банком ДОМ.РФ" ряд кредитных организаций пересматривает ставки в рамках отдельных ипотечных программ, указано в статье. В частности, такие меры примет Альфа-банк при запуске новой продуктовой линейки, а Промсвязьбанк уже снизил процент по кредитам на вторичное жилье до 9,6%.

В целом, как отмечает издание, при сохранении тенденции на снижение ключевой ставки, ставки по ипотеке могут опуститься до 8% к 2020 году.