Более 20 социальных объектов ввели в эксплуатацию в Москве за первое полугодие 2019 года

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Власти Москвы с начала текущего года ввели в эксплуатацию 26 социальных объектов, среди которых детсады, школы, спортивные учреждения. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Всего с начала года в городе построены девять детских садов, пять школ и блоков начальных классов, два лечебно-оздоровительных объекта, пять объектов спорта, один досуговый объект и четыре культовых объекта", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Уточняется, что общая площадь соцобъектов составила почти 145 тыс. кв. м. А всего в столице за первое полугодие 2019 года введено 211 различных объектов недвижимости общей площадью 5,502 млн кв. м. "Для сравнения, в первом полугодии 2018 года московские строители сдали 2,241 млн кв. м недвижимости", - отметил Левкин.

Как добавили в пресс-службе, всего в этом году в Москве планируется ввод 8,5 млн кв. м недвижимости.