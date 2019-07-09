Северная Осетия выполнила целевые показатели ввода жилья в 2019 году более чем наполовину

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июля. /ТАСС/. Северная Осетия выполнила годовые показатели ввода жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда" на 57%, за первое полугодие 2019 года введено 122 тыс. кв. м, что больше на 22 тыс. кв. м показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил во вторник ТАСС министр строительства и архитектуры республики Таймураз Касаев.

"На 2019 год установлен показатель по вводу жилья 214 тыс. кв. м. На сегодняшний день показатель исполнен на 57%, что означает обеспечение ввода жилья по республике в объеме 122 тыс. кв. м. Ожидается, что оставшийся ввод жилья запланирован на конец года. На данный момент отсутствуют риски не достижения планового показателя", - сказал он. Показатели первого полугодия 2019 года на 22,3% больше аналогичного периода 2018 года.

Всего до 2024 года Северная Осетия планирует увеличить объемы ввода жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда" на 77 тыс. кв. м - до 291 тыс. кв. м.

С 1 июля 2019 года все долевое строительство в Северной Осетии, как и по всей стране, перешло на новую модель финансирования жилищного строительства через механизм эскроу-счетов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.