Тысячи обманутых дольщиков в Волгоградской области получат квартиры до конца года

ВОЛГОГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Обманутые дольщики из недостроенных многоквартирных домов в Волгоградской области получат свои квартиры до конца 2019 года, сообщил во вторник губернатор региона Андрей Бочаров на выездном совещании на площадке самого крупного долгостроя региона в ЖК "Парк Европейский".

"В этом году стоит задача заселить еще более тысячи дольщиков. С 2014 года 4 тыс. 936 семей дольщиков получили жилье, сданы 57 многоквартирных домов. Вопрос защиты прав обманутых дольщиков для нас принципиален", - сказал он.

В пресс-службе главы региона ТАСС напомнили, что в конце 2018 года был принят губернаторский закон "О мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Волгоградской области". Согласно тексту закона, возведение новостроек в регионе находится на жестком контроле правительства и контрольно-надзорных органов.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал в ближайшие годы избавиться от такого позорного явления как "обманутые дольщики", не навредив при этом строительной отрасли.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.

Такое изменение системы финансирования жилищного строительства является частью нацпроекта "Жилье и городская среда", согласно которому к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия.