Каждый пятый обманутый дольщик в Пятигорске сможет решить проблему с жильем в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 9 июля. /ТАСС/. Строительство проблемного дома, которое завершится в 2020 году и позволит обеспечить жильем более 100 участников долевого строительства - почти каждого пятого обманутого дольщика в городе, возобновилось в Пятигорске, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору.

"Всего в этом доме на этапе долевого строительства купили квартиры 116 человек. Все они будут обеспечены жильем в следующем году. В крае в настоящее время 26 проблемных объектов, 1 тыс. 810 пострадавших дольщиков, в том числе в Пятигорске - 582", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы управления, изначально объект принадлежал застройщику ООО "Крован-КМВ". Стройка должна была завершиться в 2017 году, но застройщик обанкротился. Строительная готовность объекта составила около 70%. В 2019 году объект был передан новому застройщику ООО "Инвестстрой-2013".

В конце июня застройщик получил разрешение на строительство и сразу приступил к работам.

По словам пресс-службы начальника краевого управления по строительству и жилищному надзору Валерия Савченко, "Инвестстрой-2013" оперативно начал строительство. На объекте уже занимаются устройством вентилируемого фасада и остеклением этажей.квартиры