Дольщики двух долгостроев в Челябинске получат ключи в сентябре

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Дольщики двух жилых домов в Челябинске, возведение которых ведет проблемный застройщик "Серебряный ключ", получат квартиры в сентябре. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области со ссылкой на и. о. министра Виктора Тупикина.

"Дольщики дома № 5.1.1 в жилом комплексе "Бриз" и дома на улице Работниц в сентябре 2019 года получат свои квартиры, порядка 180 семей обретут жилье", - говорится в сообщении.

Возведение обоих долгостроев завершают за счет регионального фонда социальной поддержки дольщиков и заемщиков ЮУ "КЖСИ". Ранее сообщалось, что экс-глава челябинской ГК "Серебряный ключ" Алексей Сребрянский, структуры которой занимались строительством этих домов, является обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве с деньгами дольщиков. Размер ущерба может составить более 1 млрд рублей.

По данным пресс-службы, для достройки проблемных объектов в Челябинской области также будет создан региональный фонд, который может получить софинансирование через Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Сообщалось, что фонд защиты прав дольщиков может помочь достроить в Челябинской области 29 домов, на достройку которых требуется около 4,6 млрд рублей. В число объектов, к достройке которых могут быть привлечены средства фонда, вошли по шесть домов ООО "СтройДом" и СК "Радуга", четыре дома компаний "Проект Парковый-1", три дома ООО "СтройИнвест", два дома ООО "КапиталДом", а также по одному дому застройщиков "РегионПроект", "УралСтрой", "Фирма Челябстройподрядчик", "Возрождение", "Здания Будущего", "Дедал-Комид", "СервисПроект" и "Инман".

На сегодняшний день в Челябинской области насчитывается 56 проблемных объектов с 4,5 тыс. дольщиков. В ближайшие два года будет сдано и расселено 18 домов.