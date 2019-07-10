Москалькова заявила, что очередь на социальное жилье в России практически встала

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратила внимание на то, что в России практически остановилась очередь на получение социального жилья. В частности, по ее словам, его долго не могут получить участники боевых действий.

"Традиционно большое количество обращений связано с социальными правами. По вопросам ЖКХ к нам поступило более 5 тыс. обращений. Люди жалуются на длительные сроки получения социального жилья. Практически очередь на социальное жилье встала", - сказала омбудсмен в среду на расширенном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

"К нам обратилось большое количество и уполномоченных по правам человека в субъектах [РФ], и бывших военнослужащих о непредоставлении жилья участникам боевых действий. Сегодня 16 тыс. участников боевых действий состоят на учете и не получают жилье более 14 лет", - добавила она.

Москалькова при этом сообщила, что уже обратилась с этим вопросом к президенту РФ, "есть поручение по этому поводу". "Но нам нужна крупномасштабная программа приоритетов движения, дорожная карта по решению жилищного вопроса, проблемы в целом", - резюмировала Москалькова.