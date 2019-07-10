"ПИК" увеличил поступления от продаж недвижимости на 15% при прежнем объеме реализации

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Крупнейший российский девелопер группа компаний "ПИК" в I полугодии 2019 года увеличил объем поступлений от продаж недвижимости на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сохранив при этом прежний объем реализации в квадратных метрах. Об этом сообщил в среду журналистам вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам компании Юрий Ильин.

"Объем продаж недвижимости за первые шесть месяцев в рублях увеличился на 15% по сравнению с первым полугодием 2018 года и превысил 100 млрд рублей. В метрах объем продаж сохранился примерно на том же уровне, это 841 тыс. кв. м", - сказал он.

Как говорится в пресс-релизе девелопера по итогам оглашения операционных результатов, общий объем поступлений денежных средств в первом полугодии составил 114,5 млрд рублей. На продажах недвижимости компания заработала 101,2 млрд рублей, в том числе более 3 млрд рублей составили поступления от продаж недвижимости на счета эскроу. Около 65% от общего объема продаж недвижимости пришлось на ипотечные сделки. От оказания строительных услуг и прочих видов деятельности девелопер получил 13,3 млрд рублей.

Общая площадь поступившей в реализацию недвижимости составила 687 тыс. кв. м, что на 21,1% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом объем ввода в эксплуатацию превысил прошлогодний показатель и составил 513 тыс. кв. м против 286 тыс. кв. м годом ранее.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса.

Решением правительства РФ ГК "ПИК" включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, "ПИК" в настоящее время является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства: в настоящее время девелопер возводит 7,4 млн кв. м.