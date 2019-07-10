ПИК будет работать со всеми крупнейшими банками по эскроу, несмотря на сделку с ВТБ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Девелопер ПИК намерен продолжить работу со всеми крупнейшими банками, предоставляющими проектное финансирование, несмотря на увеличение доли ВТБ в группе. Об этом журналистам в среду сообщил вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам компании Юрий Ильин.

"Мы продолжаем работу со всеми крупнейшими банками, которые предоставляют данного рода финансирование", - сказал Ильин, отвечая на вопрос ТАСС.

4 июля банк ВТБ увеличил долю в девелоперской группе ПИК до 23,05%, выкупив 15,48% у контролирующего акционера компании Сергея Гордеева. После сделки доля Гордеева в ПИК составляет 59,15%.

Группа компаний ПИК - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России. Специализация застройщика - жилье экономического класса.

По решению правительства РФ группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, ПИК в настоящее время является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства с показателем 7,4 млн кв. м.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ, утвержденным правительством РФ.