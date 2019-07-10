Крупный девелопер столичного региона МИЦ полностью перешел на счета эскроу

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Продажи всех проектов группы компаний МИЦ переведены на счета эскроу. Об этом в среду сообщил журналистам совладелец компании Андрей Рябинский.

"Мы заявляем, что полностью переходим на работу с эскроу. Для реализации текущих проектов компании требуется привлечение проектного финансирования в размере около $1 млрд", - сказал он.

Рябинский уточнил, что объем финансирования текущего строительства в рамках эскроу составляет около 700 тыс. кв. м. Речь идет о восьми проектах в Московском регионе.

По его словам, одним из крупнейших партнеров группы является Сбербанк, с которым достигнута договоренность о кредите в объеме 44,4 миллиарда рублей на пять лет.

В компании добавили, что первые договоры долевого участия через счета эскроу могут быть доступны для покупателей в середине июля.

ГК "МИЦ" работает на рынке девелопмента Москвы и Московской области с 1999 года. По данным Единого реестра застройщиков, объем текущего строительства составляет 665 тыс. кв. метров.