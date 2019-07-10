Площадь нежилой застройки в ТиНАО увеличится в два раза до конца 2021 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Столичные власти планируют ввести 3 млн кв. м нежилой недвижимости в ТиНАО с 2019 по 2021 год. Такой же объем был построен с 2012 года по 2018 год, сообщила в среду пресс-служба департамента развития новых территорий города Москвы.

"За период с 2019 по 2021 год в ТиНАО запланирован ввод 3 млн кв. м нежилой недвижимости. Это столько же, сколько было построено за предыдущие шесть лет, с 2012 по конец 2018 года. Это разнообразные объекты: школы, детские сады, поликлиники, а также объекты, благодаря которым будут создаваться новые рабочие места", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент есть действующие разрешения на строительство в ТиНАО порядка 1,5 млн кв. м нежилой недвижимости. Также в планах землепользования застройки (ПЗЗ) на территории ТиНАО - свыше 35 млн кв. м нежилой недвижимости, что в полтора раза превышает объем потенциально возможного строительства жилья.