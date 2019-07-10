Стандартизация проектов домов войдет в программу развития индивидуального строительства

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Стандартизация строительства индивидуальных жилых домов станет основным пунктом программы развития ИЖС в России. Об этом журналистам в среду сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"Стандартизация будет первым пунктом программы ИЖС, это нужно, чтобы заинтересовать финансовые учреждения, и в случае, если банку придется продавать дом, он должен быть построен так, чтобы его можно было реализовать и вернуть вложенные средства", - сказал Якушев.

Он пояснил, что стандарты должны касаться планировок жилых домов.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил разработать инструменты финансовой и правовой поддержки развития ИЖС. Предполагается, что в программу будет включен вопрос ипотечного кредитования на строительство дома, а также создания необходимой инфраструктуры, включая газо- и водоснабжение, электричество и строительство дорог. Ожидается, что реализация программы начнется в 2020 году.

Как сообщал ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под ИЖС в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития строительства, что в свою очередь может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м с 2024 года.