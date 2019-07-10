В Ингушетии построят парк с вертолетной площадкой, водоемами и велопаркингом

МАГАС, 10 июля. /ТАСС/. Новый парк в национальном стиле с водоемами, велопаркингом и вертолетной площадкой откроют в административном центре Ингушетии Магасе рядом с башней Согласия до конца 2019 года, написал в своем аккаунте в Instagram мэр Магаса Беслан Цечоев.

"До конца года мы намерены сдать парк "Шелковый путь", дизайн которого будет выполнен в виде древнеингушского орнамента и символизировать собой возрождение славных традиций нашего народа и веру в его прекрасное будущее. Парк будет максимально облагорожен: проект предусматривает наличие вертолетной площадки, велопаркинга, водоемов, красивых кафе, павильонов и других необходимых элементов культурного отдыха", - написал Цечоев.

По его словам, все работы будут завершены до конца года. "В настоящее время интенсивно ведутся строительные работы, нет никаких сомнений, что к концу текущего года на семи гектарах земли в Магасе появится роскошный парк "Шелковый путь", который станет новым брендом Магаса, излюбленным местом отдыха горожан и гостей столицы", - добавил мэр.

Магас является самым молодым административным центром субъекта России. Первый камень в основание современного Магаса был заложен 23 февраля 1994 года.