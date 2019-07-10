Калининградские власти потребовали вдвое увеличить число рабочих на стройке онкоцентра

КАЛИНИНГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Власти Калининградской области потребовали от генерального подрядчика в течение недели увеличить число рабочих на строительстве онкоцентра, чтобы не допустить срыва графика стройки. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор области Антон Алиханов.

"Сейчас там [на строительстве онкоцентра] работают порядка 270 человек. Нам нужно 300 людей еще дополнительно на объект. Эти люди уже могут начинать выходить [на работу] на следующей неделе", - сказал Алиханов.

Губернатор отметил, что строительство онкоцентра идет с отставанием от графика примерно на месяц.

Генеральному подрядчику также рекомендовано наладить взаимодействие с местными компаниями для привлечения дополнительных рабочих на объект, добавил Алиханов. "Не просто людей нанимать, а нанять именно компании, для того, чтобы потом мы понимали с кого спрашивать. Думаю, что они последуют нашим советам, и мы уже на следующей неделе начнем видеть серьезное усиление по количеству людей и соответственно по скорости строительства", - сказал он.

Об онкоцентре

Калининградская область - один из двух субъектов РФ, где нет онкодиспансера, больные получают помощь в областной больнице. Строительство онкоцентра направлено на решение этой проблемы.

Пять корпусов учреждения возводятся в поселке Родники Гурьевского района области недалеко от Калининграда на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов - 77% и 23% соответственно. Контракт на проведение работ на 4,202 млрд рублей заключен с подмосковной компанией "Артель" в октябре 2018 года. Срок сдачи объекта - конец 2020 года.

Учреждение будет включать современную поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников, по предварительным оценкам, составит 558 человек, в том числе 68 врачей.