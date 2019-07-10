Минфин отметил готовность ДОМ.РФ к проверкам Счетной палаты

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минфин России считает ДОМ.РФ готовой к внеочередной проверке Счетной палаты, сообщили ТАСС в министерстве.

Ранее в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Счетную палату провести проверку ДОМ.РФ. Глава верхней палаты парламента также высказала мнение, что средства на поддержку отрасли строительства могли бы выделяться регионам напрямую.

"Деятельность АО "ДОМ.РФ" регламентируется отдельным законом. Кроме того, в настоящее время подготовлен законопроект, который в том числе устанавливает нормы по контролю за финансовой устойчивостью АО "ДОМ.РФ". Уверены, что проблем с очередной проверкой не будет, Счетная палата проводит их в компании регулярно", - говорится в ответе пресс-службы.

В министерстве отметили, что госкомпания использует средства федерального бюджета на цели господдержки заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, а также на достройку объектов незавершенного строительства и поддержки строительной отрасли при переходе на новые механизмы проектного финансирования, на основании соответствующих решений правительства.

В свою очередь глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев высказал мнение, что прямая передача регионам средств федерального бюджета на завершение долгостроев снизит эффективность их расходования.

"Есть разные варианты, например, через Фонд дольщиков им выдаются средства, которые заложены в федеральном бюджете, и их расходование контролируется. Это будет эффективнее, чем прямая передача денег регионам из бюджета", - сказал он. Также возможно софинансирование регионального фонда, который может быть создан для достройки проблемных домов в регионах, сказал ТАСС депутат.