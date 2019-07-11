Госдума одобрила в I чтении упрощение выкупа договоров долевого строительства у банкротов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий механизм финансирования Фондом защиты прав дольщиков за счет бюджетных средств мероприятий по завершению строительства, осуществляющихся путем заключения договоров участия в долевом строительстве. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

Сейчас законодательством предусмотрено предоставление субсидий фонду в целях финансирования мероприятий по завершению строительства объектов путем заключения фондом договоров участия в долевом строительстве. При этом на юрлиц, которым предоставлены субсидии, распространяются нормы 44 федерального закона (закона о контрактной системе в госзакупках).

Учитывая целевой характер субсидий и особенности реализации проекта, применение соответствующих норм закона о контрактной системе госзакупок не представляется возможным, говорится в пояснительной записке.

"На сегодняшний день есть целая группа объектов, которые практически достроены и которые являются банкротами. В этом случае единственно разумной мерой будет выкуп договоров долевого участия, оставшихся, незанятых в этом проблемном объекте, у компании-банкрота. Но средства поступают в Фонд защиты участников долевого строительства из бюджета, и ,соответственно, по действующим нормам, во-первых, нельзя направлять их банкротам, во-вторых, они должны распределяться через 44-й федеральный закон", - пояснил Николаев.

"Мы понимаем, что в этой связи никакие конкурсы не могут быть проведены, и, чтобы устранить это противоречие, мы предлагаем скорректировать положение Бюджетного кодекса путем исключения из-под действия общей нормы об обязательности применения норм законодательства о госзакупках предоставление фонду субсидий для финансирования мероприятий по достройке проблемных объектов. Таким образом, если этот проект будет принят, фонд сможет выкупать договора долевого участия у застройщиков-банкротов и достраивать эти проблемные объекты", - указал депутат.