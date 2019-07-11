Якушев: более 5 млн кв. м строящегося жилья не получат проектное финансирование в банках

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Застройщики, возводящие более 5 млн кв. м строящегося жилья, не смогут получить проектное финансирование в банках, и их проекты не будут соответствовать критериям, позволяющим завершать объекты с прямым привлечением средств дольщиков. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

"Как правило, в небольших регионах есть компании с хорошей историей, которые не первый десяток лет находятся на рынке. За всю свою историю никогда не имели ни одного обманутого дольщика, полностью выполняли все обязательства перед своими гражданами, но вот под банковские требования, к сожалению, не попадают. И мы таких сегодня насчитываем где-то порядка 2,3 млн кв. м жилья, которые вряд ли получат банковское финансирование. <…> Мы думаем, что где-то 2,8 млн кв. м жилья - это те, кто пошли сегодня в банки, но по тем или иным причинам тоже могут там проектное финансирование не получить. Итого 5,1 млн кв. м - это прогноз. По этим проектам, естественно, нужно будет принимать отдельные решения", - сказал Якушев.

Министр отметил, что всего в России в стадии строительства находится 123,5 млн кв. м жилья. По старым правилам будет завершено около 85 млн кв. м.

С 1 июля вступили в силу новые правила финансирования жилищного строительства. Российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Достраивать жилье по старым правилам смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств дольщиков, установленным правительством РФ. Также остаются проекты, которые не отвечают критериям и не смогут получить проектное финансирование в банках.