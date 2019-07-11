Глава Минстроя рассказал, как решить проблему отключений горячей воды летом

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Модернизация коммунальной инфраструктуры со степенью износа более 60% поможет отказаться в РФ от отключений горячей воды летом. Об этом в четверг в интервью на телеканале "Россия 24" рассказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

"Есть поручение председателя правительства о том, чтобы разработать программу по приведению нашего коммунального хозяйства в нормативное состояние с износом более 60%. Будем надеяться на то, что наша работа совместно с субъектами РФ как раз поможет избавить жителей от этой очень некомфортной ситуации, когда у нас исчезает горячая вода", - сказал министр.

По словам Якушева, со временем в России появятся технологии, которые позволят отказаться от отключений горячей воды летом. "Но вот в ближайшем времени точно, наверное, от отключений мы не избавимся", - добавил он. Ранее СМИ сообщали, что Минстрой работает над сокращением сроков отключения горячей воды. Речь шла о внедрении умных технологий в ЖКХ. Такие технологии связаны с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды.

Сейчас нормативные акты рекомендуют отключать горячую воду в целях профилактики не более чем на 14 дней, при этом продолжительность ремонта устанавливается органами местного самоуправления.

О модернизации

Ранее сообщалось, что было решено выделить мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, износ которых достиг более 60%, в отдельную подпрограмму государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Модернизация коммунальной инфраструктуры должна начаться в России с 2020 года. На модернизацию изношенных сетей ЖКХ Минстрой предлагает выделить дополнительно 366,2 млрд рублей из федерального бюджета в 2020-2024 годах.