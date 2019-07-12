Власти Забайкалья начали покупать жилье для медиков благодаря дальневосточной субсидии

ЧИТА, 12 июля. /ТАСС/. Более 200 квартир для медицинских работников планируют купить в Забайкалье за три года, первые 30 уже приобретены благодаря полученной регионом дальневосточной субсидии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы региона.

"В Забайкальском крае начали приобретать служебное жилье для медицинских работников в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста (осуществляется за счет средств дальневосточной субсидии). Уже заключено более 30 контрактов на приобретение квартир. В 2019 году 75 семей медицинских работников будут обеспечены жильем", - говорится в сообщении.

Всего за три года в регионе планируется приобрести более 200 квартир для медицинских работников. Это, по мнению властей, позволит обеспечить квалифицированными кадрами медицинские организации даже в отдаленных районах.

"Повышение доступности медицинской помощи - один из приоритетов в деятельности правительства Забайкальского края. Существенные средства направляются в отрасль в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" - до 2021 года более 3 млрд рублей. Еще почти столько же край получит в рамках плана социального развития центров экономического роста. Эти средства помогут вывести здравоохранение на более высокий уровень как в плане технической оснащенности, так и в плане проведения кадровой политики", - отметили в пресс-службе.

Правительство Забайкалья планирует за три года осуществить 72 мероприятия по развитию здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также по ремонту дорог и благоустройству Читы за счет 9,4 млрд рублей, которые регион получит по дальневосточной субсидии. В 2019 году региональные власти должны освоить 3,4 млрд рублей из общей суммы, в 2020 году - 3 млрд рублей и в 2021 году - 2,96 млрд рублей. План социального развития центров экономического роста будет впервые реализован в Забайкальском крае. Для региона это стало возможным после перехода в состав Дальневосточного федерального округа в ноябре 2018 года.