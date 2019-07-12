Медведев осмотрел объекты строящегося ЖК "Российский" в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев проинспектировал строительство жилого комплекса "Российский" в Ставрополе. Перед началом совещания по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов глава правительства ознакомился с тем, как идет работа на одном из объектов.

Медведеву рассказали, что это жилье планируется ввести в эксплуатацию с 2019 по 2023 годы. При этом архитекторы разделили территорию нового микрорайона на функциональные зоны. В жилой застройке девять домов разной этажности.

В зоне объектов образования, просвещения и спорта запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с теннисными кортами и многофункциональной спортивной площадкой для подвижных игр. Отдельное место отведено под дошкольные образовательные организации. Там планируется создать детский сад на 160 мест.

В новом микрорайоне уже 1 сентября откроется школа на 1550 мест. Финансирование строительства осуществлялось за счет средств краевого бюджета и бюджета муниципалитета в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие образования". Общий объем бюджетных средств составил 1013,44 млн рублей. Сейчас все строительные работы завершены. Ведется приемка оборудования.

Всего в новой школе 69 классов, рассчитанных на 25 учеников. На ее территории предусмотрены: футбольное поле, беговые дорожки, гимнастические площадки, волейбольные и баскетбольные площадки, места для прыжков в длину и высоту. Также здесь будет место для отдыха учащихся и учебно-опытная зона, где, в частности, разместятся площадки для занятий по биологии и по изучению правил дорожного движения.

В школе Медведев посмотрел помещения начальных классов и спален для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, а также теннисные корты и футбольную площадку.

Также премьер побывал на площади имени Святого князя Владимира в Ставрополе, где в сентябре 2018 года открылся самый большой на юге России светомузыкальный фонтан. Этот проект реализован в рамках программы "Комфортная городская среда". Основной фонтан состоит из трех чаш различной формы, вокруг устроены четыре дополнительных малых фонтана. Авторы проекта украсили фонтан восьмью трехметровыми скульптурами, символизирующими федеральные округа России: Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный.

Медведев поделился впечатлениями от местных дорог и нового микрорайона "Российский" с жителями Ставрополя.

"Дороги неплохие. Я сейчас проехал, посмотрел. Вижу изменения, которые за последние годы произошли. Надеюсь, что и дальше так будет", - сказал Медведев. Премьер расспросил горожан об условиях жизни и инфраструктуре города. Жители рассказали, что в Ставрополе много детских площадок, школ, детских садов, а также хорошие дороги.

Губернатор края Владимир Владимиров рассказал Медведеву о строящихся объектах. "Хорошая идея, потому что все вместе сразу строится: жильё, детские сады, ясли и школы", - отметил премьер. Он заметил, что все объекты будут работать сразу после введения в эксплуатацию. "Самое главное, чтобы такие проекты у нас по всей стране реализовывались", - сказал премьер-министр.

Глава кабмина поделился с жителями впечатлениями от светомузыкального фонтана на площади им.Святого князя Владимира. Этот фонтан является самым большим на юге России. Медведев назвал достопримечательность "волшебной". Жители рассказали премьеру, что это любимое место отдыха горожан.