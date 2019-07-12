Минстрой и Минфин готовят предложения по увеличению жилищной программы "Стимул"

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Минстрой и Минфин готовят предложения по увеличению программы стимулирования строительства жилья за счет финансирования застройщикам из бюджета части затрат на инфраструктуру. Об этом премьер-министру Дмитрию Медведеву сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"[Губернатор Ставропольского края] Владимир Владимирович [Владимиров], это правильная постановка вопроса. Так вот, обращаюсь к другому Владимиру Владимировичу [Якушеву], мы сможем совместить эти вопросы?" - поинтересовался премьер-министр у Якушева, после того, как осмотрел строящееся жилье в одном из микрорайонов Ставрополя и выслушал доклад о строительстве трех детских садов и школы.

"Это как раз та программа, которую администрирует наше министерство. Как раз вы дали поручение предусмотреть на трехлетку увеличение программы "Стимул". Мы эти предложения готовим с Минфином. Сейчас их отрабатываем", - ответил министр. Он отметил, что ЖК "Российский" является результатом совмещения программ "Городская среда" и "Стимул", а также нацпроекта "Демография".

В ходе экскурсии губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что "если бы не дали программу по социалке, садики, школы, тут бы ничего не продалось". "Я бы очень просил, чтобы программа "Стимул" была. Ее надо увеличивать, она нам позволит вытащить проблему сегодняшнюю с эскроу-счетами, даст возможность продать", - обратился глава региона к Медведеву.

Программа "Стимул"

Финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионах входит в федеральный проект "Жилье" (часть нацпроекта "Жилье и городская среда"), на эту задачу запланировано 183,7 млрд рублей на пять лет. До появления нацпроекта на федеральном уровне существовала подпрограмма "Стимул", которая входит в федеральную целевую программу "Жилище". Она затрагивала только социальную и дорожную инфраструктуру, однако позже в нее вошла и коммунальная инфраструктура. Совокупный размер средств в рамках одного проекта по развитию территорий не может превышать 4 тыс. рублей в расчете на 1 кв. м общей площади жилых помещений, подлежащих вводу в эксплуатацию.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.