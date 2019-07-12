Медведев: социнфраструктуру надо развивать не только в городах, но и в населенных пунктах

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что реализация национальных проектов позволит создавать объекты социальной инфраструктуры не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Такое мнение он высказал на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

"Развитие детских садов, школ, медицинских учреждений должно касаться не только такой большой агломерации, где мы сейчас находимся, но и небольших населенных пунктов, и туда тоже нужно обязательно направлять свои усилия, естественно, сопряженные с финансированием, - подчеркнул премьер. - Надеюсь, что реализация этих всех начинаний в рамках национальных проектов этому поможет".

Глава правительства отметил, что остался доволен увиденными в ходе инспекции строящимися объектами жилья и социальной инфраструктуры. "Производит очень приятное впечатление, потому что здесь есть общий эффект от соединения федеральных усилий и региональных возможностей, я имею в виду, что те национальные проекты и программы, которые реализуются на федеральном уровне, соединяются с теми программами, которые вы используете у себя", - сказал он. Медведев подчеркнул, что такой подход позволяет сразу же строить современное жилье вместе со школами, детскими садами и медицинскими организациями.

Губернатор Владимир Владимиров рассказал, что его региону выделены средства на строительство 25 детских садов. В текущем году, согласно обязательствам, должно начаться строительство 15 из них. Работы по девяти уже идут, еще по шести объектам строительство начнется до конца года.

Говоря о реализации нацпроекта "Здравоохранение", глава региона сообщил, что в крае создаются 13 фельдшерско-акушерских пунктов и одна поликлиника. Кроме того, в населенных пунктах Ставрополья строятся четыре новые школы по программа "Стимул".