Реестр типовых проектов в строительстве в России обойдется в 300 млн рублей в год

"Типовое проектирование - были сегодня с вами в школе, проект взят из того реестра, который ведет Минстрой. Нужно сказать, что за этот год данный реестр пополнился более чем на 500 проектов", - сказал он. Якушев отметил, что из реестра и сейчас можно брать любые проекты, однако типовое проектирование требует привязки проектов к конкретным климатическим условиям.

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Стоимость администрирования реестра типовых проектов в строительстве составит порядка 300 млн рублей в год. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, выступая на совещании "О мерах, направленных на обеспечение своевременного качественного строительства объектов в рамках национальных проектов" под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Поэтому мы готовы такую библиотеку повторных проектов ввести в одном из ведомственных учреждений Минстроя, мы сделали расчеты и заявились на следующий бюджетный цикл, чтобы нам выделили деньги. На три года нам необходимо по 300 млн рублей. Когда мы создадим данную библиотеку, тогда уже ничего менять не нужно, для каждого климатического пояса можно будет брать проект, привязывать его, мы экономим огромное количество времени", - сказал Якушев.

Ранее в ходе визита в Ставрополь премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подготовке к возрождению института типового проектирования в России.

О реестре типовых проектов

В мае Минстрой РФ сообщал, что реестр экономически эффективной проектной документации повторного применения насчитывает более 1 тыс. позиций: 400 проектов детских садов, 285 школ, 106 жилых домов, 87 спортивных зданий и сооружений, 59 объектов здравоохранения и 20 - культуры, 19 объектов коммунального и 13 социального обслуживания, 12 административных зданий, 11 линейных объектов. Минстрой уточнял, что использование экономически эффективных типовых проектов закреплено законодательно при строительстве объектов на бюджетные средства. Эта мера создана для того, чтобы повысить эффективность расходования средств и повторять успешно апробированные технические решения.

Отбор экономически эффективных проектов идет с 2011 года, а формирование реестра такой документации началось в 2016 году. Для вхождения в реестр документация должна соответствовать ряду критериев сметной стоимости строительства и энергетической эффективности.