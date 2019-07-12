Мутко: законопроект о планировке территорий обсудят с экспертами в части изъятия земель

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Поправки к закону о планировке территорий, зонировании и изъятии земель для государственных и муниципальных нужд пройдут дополнительное обсуждение из-за дискуссии вокруг ряда содержащихся в нем норм. Об этом сообщил ТАСС в пятницу вице-премьер Виталий Мутко.

"Мы идеологически этот закон не трогали, летом в прошлом году он был принят в первом чтении. Но раз такая дискуссия есть, мы договорились, что в ближайшее время пригласим экспертов и депутатов, которые ведут этот проект, и еще раз оценим его угрозы", - сказал он.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что работа над законопроектом возобновилась после полугодового перерыва, правительство направило в Госдуму пакет поправок ко второму чтению (первое прошло в ноябре 2018 года). Издание отмечает, что поправки носят технический характер, при этом не учитывая основного замечания общественного совета при Минстрое: эксперты предложили исключить из законопроекта нормы о принудительном изъятии жилой недвижимости граждан по инициативе муниципалитета, за исключением аварийных домов.

Мутко напомнил, что нормы об изъятии уже прописаны в законодательстве для линейных объектов инфраструктуры - дорог или сетей. Для гражданских строений аналогичные нормы потребовалась для того, чтобы власти на местах могли решать судьбу недостроев, незаконных и полуразрушенных строений, мешающих городскому развитию. Прежде всего такие нормы нужны, чтобы применять подходы к комплексному освоению территорий в старых центрах российских городов, указал он.

"Мы не собираемся нарушать права граждан или насильственно что-то отбирать. При этом мы видим, что во многих городах мы не можем больше в полях строить", - сказал он. При этом привлекать инвесторов к комплексной застройке старых центральных районов власти могут, только сняв все правовые ограничения на всей территории освоения, заключил он.