Кабмин поддержал с замечаниями проект о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект о запрете микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья, но при этом высказало некоторые замечания к документу. Об этом говорится в официальном отзыве кабмина на законопроект (копия есть в распоряжении ТАСС).

"Законопроектом устанавливаются более жесткие требования к деловой репутации и квалификации менеджмента и владельцев таких компаний, направленные на исключение доступа недобросовестных лиц к управлению микрокредитными компаниями. Вместе с тем, учитывая сравнительно небольшие масштабы деятельности микрокредитных компаний, а также ключевую роль ее руководителя при принятии решений, требования к деловой репутации представляется целесообразным распространить только в отношении единоличного исполнительного органа и собственников, владеющих более 10% акций (долей)", - говорится в документе.

Кроме того, правительство просит авторов законопроекта предусмотреть поэтапное введение для МФО требования по минимальному размеру собственного капитала компании в 5 млн рублей. Также, по мнению кабмина, требуется дополнительное обоснование предлагаемого законопроектом увеличения минимальной суммы займа с 1,5 до 3 млн рублей, которую МФО вправе получить от заимодавца - физлица, который не является квалифицированным инвестором.

"Учитывая вышеизложенное, правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом представленных замечаний", - говорится в тексте отзыва.

Как рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, который является одним из авторов законопроекта, парламентарии обсудят данные замечания правительства, часть из них будет учтена при подготовке документа ко второму чтению.

Суть законопроекта

Документ в начале апреля поручила разработать спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Его авторами, помимо нее, выступили заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин, глава комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин и его первый заместитель Николай Журавлев. Законопроект устанавливает запрет на заключение МФО договоров потребительского займа с физлицами, исполнение обязательств по которым обеспечено залогом принадлежащего им или иному гражданину жилого помещения.

Согласно законопроекту, всем видам микрофинансовых организаций предоставляются дополнительные возможности по идентификации клиентов - они смогут делегировать это право кредитным организациям, а также смогут сами идентифицировать клиента с помощью государственных информационных систем (с определенными ограничениями). Эта мера вводится для предотвращения мошенничества в отношении граждан, например, когда займы получают неустановленные лица по паспортам третьих лиц.

В законопроекте также идет речь об ужесточении требований к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний. Они приводятся в соответствие с аналогичными требованиями к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев МФО. Устанавливаются требования к минимальному размеру капитала микрокредитной компании - 5 млн руб. Сейчас он составляет 10 тыс. руб.