Медведев: в ряде регионов может не хватить рабочих на стройках по нацпроектам

ГОРКИ, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ряде регионов страны может возникнуть дефицит рабочих на стройках по нацпроектам.

"В ряде субъектов РФ мы видим риски того, что может не хватить рабочих рук, это касается и крупных строек", - сказал он, открывая заседание президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. "Нужно принять ряд мер, чтобы этого не произошло на перспективу", - добавил глава кабмина.

Говоря о других темах, которые будут рассмотрены на заседании, он упомянул о проблеме доставки ресурсов до стройплощадок, об организации битумных хранилищ и определении потребностей в битуме и щебне. Медведев подчеркнул необходимость выработки мер, которые позволят не допустить спекулятивного роста цен на строительство.