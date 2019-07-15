Эксперты: средние цены на новостройки в Москве выросли во II квартале во всех сегментах

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Средние цены на жилье на первичном рынке Москвы во втором квартале 2019 года выросли в среднем на 5,2% по сравнению с первым кварталом. Об этом рассказал ТАСС управляющий партнер "S.A. Ricci жилая недвижимость" Сергей Егоров.

"Повышение средних цен на квартиры по всем классам (от эконом- до элит-) объясняется общей тенденцией повышения стадии строительной готовности наиболее масштабных проектов, вымыванием значительной части объема предложения в ранее реализуемых жилых комплексах, повышением цен в жилых комплексах в связи с изменениями в законодательстве с 1 июля 2019 года", - сказал он.

По данным агентства, средняя цена на квартиры по итогам II квартала 2019 года составила 251,7 тыс. руб./кв. м (+5,2% к I кварталу 2019 года). Средний бюджет покупки - 17,3 млн рублей. В эконом-классе новостройки подорожали на 6%, в комфорт-классе - на 2,7%, в бизнес-классе - на 3,4%. Цены на жилье премиум-класса выросли на 3,6%, в элитном сегменте - на 5,3%.

В свою очередь в компании Kalinka Group, проанализировавшей динамику на элитном рынке, указывают, что новые правила финансирования жилищного строительства сказались на поведении покупателей. В частности, спрос сместился с готового жилья в сторону новостроек.

"Противостояние первичного и вторичного рынков недвижимости смещено в сторону "первички". Можно говорить о том, что цены на вторичное жилье просели. Одной из причин смещения покупательского интереса в сторону новостроек эксперты Kalinka Group называют напряжение на рынке перед переходом на проектное финансирование через эскроу-счета, которое произошло 1 июля 2019 года. Все первое полугодие мотивацией для покупателей была возможность успеть совершить покупку до вступления в силу поправок в законодательство о долевом строительстве, так как, по прогнозам, после этого цены на первичное жилье должны были увеличиться",- говорится в исследовании компании.