Участок для общежития при школе олимпийского резерва передадут Петербургу в июле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Государственная компания ДОМ.РФ до конца июля передаст в собственность правительства Санкт-Петербурга земельный участок для строительства интерната-общежития, медицинского центра и гостиницы при детско-юношеской школе олимпийского резерва "Центр художественной гимнастики "Жемчужина" в Петроградском районе. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе госкомпании.

"Передаваемый в собственность города участок предназначен для расположения здесь объектов спортивной инфраструктуры: для строительства школы-пансиона для проживания спортсменов, гостиницы и медицинского центра. В настоящий момент проводятся мероприятия по оформлению земельного участка в собственность г. Санкт-Петербурга. Ориентировочный срок оформления участка в собственность города - июль 2019 года", - сообщил представитель пресс-службы.

Он добавил, что участок расположен на Петровском острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга, в одном из самых престижных районов города, в непосредственной близости от земельного участка расположен Петровский парк, созданный в первой половине 19 века. По соседству находится спортивная школа олимпийского резерва "Центр художественной гимнастики "Жемчужина", в числе воспитанниц которой многократные победители и призеры Олимпийских игр, международных и всероссийских чемпионатов.

Участок передается на безвозмездной основе согласно распоряжению правительства РФ, подписанному 15 июня 2019 года на основании указа президента РФ и обращения Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Впервые с инициативой о строительстве дополнительной инфраструктуры для детско-юношеской школы олимпийского резерва в Петроградском районе выступила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в 2015 году.

"Центр художественной гимнастики "Жемчужина" открылся на Петровском острове 1 июня 2009 года. Спортивный комплекс представляет собой трехэтажное здание. Для проведения тренировок и соревнований используются 3 зала и 8 гимнастических площадок, а также отдельный зал хореографии. Численность занимающихся в центре может составлять до 700, а одновременно тренироваться во всех залах может более 200 гимнасток.