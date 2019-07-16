Число ипотечных сделок в Москве увеличилось на 22%

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Столичный Росреестр зафиксировал рост ипотечного жилищного кредитования в Москве на 22% с начала 2019 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Росреестра по Москве.

"С начала года число ипотечных сделок увеличилось на 22%, достигнув наивысшего показателя в апреле - свыше 8 тыс. договоров. Отчасти, это может быть связано с реализацией кредитов, полученных в конце прошлого года. Сейчас мы наблюдаем состояние покоя - два месяца подряд количество сделок держится на уровне семи тысяч", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

В пресс-службе уточнили, что во II квартале 2019 года зарегистрировано около 22 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 8% больше, чем в январе-марте (20 388). В частности, в июне зафиксировано свыше 6,7 тыс. ипотечных договоров, что практически сопоставимо с показателем предыдущего месяца (6 679) - рост 1%. С января зарегистрировано более 42,3 тыс. договора ипотечного жилищного кредитования, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года (37 869).

"Как считают многие эксперты, говорить о стагнации или иных резких изменениях на рынке ипотечного кредитования преждевременно: опыт прошлых лет показывает прямую связь высокого спроса на жилье и сниженной ипотеки. Средневзвешенная ипотечная ставка в 2018 году достигала рекордно низких 9,5%. Сейчас этот показатель выше 10,5%. Центробанк в середине июня снизил ключевую ставку на 0,25 пункта, что уже простимулировало крупнейшие банки страны начать пересматривать свою кредитную политику. Возможно, в будущем это оживит рынок и ипотека вновь станет фактором доступности жилья и, как следствие, регулятором спроса", - уточняется в сообщении.