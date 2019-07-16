Совет при Минстрое выступил против изъятия недвижимости для развития территорий

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Общественный совет при Минстрое России направил в Госдуму письмо о недопустимости изъятия недвижимости граждан для комплексного развития территорий, сообщил во вторник журналистам председатель общественного совета при Минстрое Сергей Степашин.

Ранее "Коммерсантъ" написал, что после полугодового перерыва возобновлена работа над законопроектом о планировке территорий, зонировании и изъятии земель для государственных и муниципальных нужд. Документ прошел первое чтение в ноябре 2018 года. Правительство направило в Госдуму пакет поправок ко второму чтению, однако они носят технический характер, не учитывая при этом основного замечания общественного совета при Минстрое. Эксперты предложили исключить из законопроекта нормы о принудительном изъятии жилой недвижимости граждан по инициативе муниципалитета, за исключением аварийных домов.

"Я написал письмо, это было решение президиума общественного совета, о том, что подобного рода изъятия недопустимы, это нарушение конституции и прав граждан. Письмо находится сейчас в Госдуме, профильный комитет госпожи Хованской (комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству - прим. ТАСС) его рассмотрел, они нас поддержали. Надеемся на поддержку Госдумы", - сказал Степашин.

Он уточнил, что дата рассмотрения поправок об изъятии пока неизвестна.