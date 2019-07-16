Медведев: инвестиции бизнеса и государства в городскую среду должны идти рука об руку

ТУЛА, 16 июля. /ТАСС/. Частные инвестиции должны идти рука об руку с государственными для успешной реализации проектов развития городской среды. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с экспертами в области развития городской среды.

Он напомнил, что в 2019 году на нацпроект "Жилье и городская среда" планируется выделить порядка 105 млрд рублей госинвестиций, причем почти половину суммы планируется направить на благоустройство городов и населенных пунктов.

"Но мы прекрасно понимаем, что даже этих десятков миллиардов в масштабах нашей страны мало. Здесь очень важно, чтобы эти государственные инвестиции шли рука об руку с частными. Только в этом случае у таких начинаний есть вероятность успеха", - сказал Медведев.

Глава кабмина подчеркнул, что развитие комфортной городской среды дает толчок развитию города в целом. Обращаясь к участникам встречи, Медведев отметил, что, несмотря на неформальный характер беседы, он готов по ее итогам дать поручения правительству, если эксперты представят соответствующие идеи.

"У нас встреча несколько необычная, это не совещание, но у нее будут последствия, если вы захотите. Последствия заключаются в том, что если вы мне что-нибудь интересное расскажете, чего у нас пока нет, что требует специального государственного внимания, вмешательства или регулирования, то мы, естественно, это постараемся сделать, и я подпишу поручения", - сказал глава правительства.