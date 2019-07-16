Эксперты: Севастополь и Крым возглавили рейтинг по росту цен на новостройки в регионах

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Севастополь и Крым возглавили рейтинг по динамике роста средних цен на новостройки в регионах России. Об этом говорится в сообщении риэлторской группы "ЦИАН" по итогам проведенного исследования.

"Рейтинг регионов-лидеров по росту средней цены возглавили регионы Крымского полуострова: город федерального значения Севастополь - плюс 30% за год, Республика Крым - плюс 29% за год".

Отмечается, что в Севастополе средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке в июне 2019 года составила 88,6 тыс. рублей, в Республике Крым - 128,7 тыс. На третьей строчке оказалась Республика Татарстан с годовым ростом цен на новостройки в 25% (74,4 тыс. рублей за кв. м). В пятерку лидеров также вошли Ульяновская область - рост 24% (49,3 тыс. рублей за кв. м), а также Иркутская область - 23% (59,9 тыс. рублей за кв. м).

Согласно данным риэлторской группы, по итогам первого полугодия, без учета Москвы и Санкт-Петербурга, средние цены квадратного метра в российских новостройках составили 55,7 тыс. рублей, годовой рост - 12%. Положительные темпы прироста показали 58 регионов. Снижение наблюдается только в двух регионах: в Республике Дагестан - 5% (до 29,9 тыс. рублей), а также в Новгородской области - 2% (до 43,3 тыс. рублей).

Эксперты "Авито Недвижимость", в свою очередь, отмечают, что среди городов ценовым лидером остается Москва, где за год цены на новостройки выросли на 5,81%, до 231,58 тыс. рублей за кв. м. На второй строчке - Ялта (15,8% до 127,82 тыс. рублей), на третьей - Сочи (18% до 120,54 тыс. рублей), на четвертой - Санкт-Петербург (10% до 120,25 тыс.).