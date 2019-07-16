Медведев: благоустройство городской среды надо проводить во взаимодействии с жителями

ТУЛА, 16 июля. /ТАСС/. Благоустройство городской среды должно проводиться во взаимодействии с местными жителями. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с экспертами в этой сфере.

"Взаимодействие с жителями - это ключевой фактор сейчас. Если еще 50-70 лет назад можно было все это делать, застраивать целые города вне контекста общения с людьми, то сейчас это делать абсолютно невозможно. Это делается для людей и при помощи людей", - заявил глава правительства.

Объясняя необходимость заниматься программами развития городской среды, Медведев отметил, что "люди хотят жить нормально здесь и сейчас, а не когда-нибудь в будущем". В то же время он посетовал, что "очень многие архитектурные вопросы, проблемы городского благоустройства завязаны на ранее принятые решения", и порой в городах "все то, что делается, приходится втискивать в прокрустово ложе подчас непродуманных решений, которыми пестрит вся страна". По его словам, в этой работе важны многофункциональный, комплексный подход и планирование.

"Вне всякого сомнения, это очень важно, и здесь мы должны друг друга хорошо понимать. Хорошо, когда губернатор правильно понимает свои задачи, записывает все и потом берет на вооружение. Видимо, там, где губернатор не понимает архитектора, губернатора надо менять. Не архитектора же менять, ведь архитектор относится к своей работе серьезно, на многолетнюю перспективу, а губернатор может в чем-то не разобраться", - сказал он.

Глава кабмина положительно оценил тенденцию, когда устаревшие промышленные здания преобразуют в современный объект комфортной городской среды. В то же время он отметил, что пока таких примеров в большинстве региональных городов "по пальцам пересчитать", в основном подобные проекты реализуются в Москве и Санкт-Петербурге. Да и люди не сразу позитивно воспринимают такие изменения в собственном городе, добавил он.

Завершая встречу, Медведев отметил, что ряд озвученных на ней предложений будут оформлены в виде поручений, в том числе предложения, касающиеся государственной охраны прав интеллектуальной собственности в сфере архитектуры, а также поправок в закон об архитектурной деятельности.