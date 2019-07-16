Медведев выступил за развитие в регионах России институтов в области городской среды

ТУЛА, 16 июля. /ТАСС/. Власти регионов РФ должны поддерживать создание местных архитектурных бюро и институтов в области городской среды, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с экспертами в области развития городской среды.

"Мы хорошо относимся к "Стрелке", они молодцы большие, но у нас не может быть одно архитектурное бюро на всю страну, где почти 150 млн человек - и самую большую по площади. В каждом регионе это должно быть. И как раз задача местных властей помогать этим процессам", - сказал он.

Вопрос развития архитектурных кадров в регионах поднял гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник. "Мы работаем с крупным институтом, КБ "Стрелка" - это наш базовый партнер, но мы сейчас по всей стране, в каждом субъекте нашли талантливую молодежь, и проявилась она через конкурсы", - отметил он. В качестве примера он привел конкурс на застройку Рижского грузового двора в Москве, на который было подано 65 заявок.

Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также повышение квалификации специалистов в области градостроительства предусмотрены нацпроектом "Жилье и городская среда".