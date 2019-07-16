Суд признал банкротом застройщика "Норманн" в Петербурге и Ленинградской области

"ООО "Норманн" признан банкротом, введена процедура конкурсного производства. В соответствии [с законом] "О несостоятельности [банкротстве]" будет производиться достройка, это значит поиск инвесторов и передача прав застройщика инвестору с учетом преференций, которые ему будут необходимы", - сказала представитель пресс-службы.

У компании "Норманн" и ее дочерних предприятий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области порядка 6 тыс. дольщиков. В области компания возводит пять очередей жилого фонда, в городе строит три жилых комплекса.

Ранее против гендиректора компании Владимира Смирнова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Компания строила в поселке Мурино Всеволожского района области жилой комплекс "Ленинградская перспектива". Комплекс не был сдан в срок, более тысячи дольщиков не получили вовремя свои квартиры. На строительство комплекса компания привлекла более 482 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и задержан гендиректор "Ленспецстроя" Дмитрий Астафьев и финансовый директор компании Елена Остроух, по решению суда они заключены в СИЗО. В ноябре 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области временно запретил компаниям "Ленспецстрой" и "Норманн ЛО" (является одним из юридических лиц "Норманна") привлекать средства новых дольщиков.

В феврале 2018 года управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу заявило о возбуждении семи уголовных дел в отношении бывшего гендиректора ООО "Норманн" Бориса Бросалина. Поводом для этого стали семь исполнительных производств на 9 млн рублей в пользу физлиц: речь идет о долгах перед дольщиками, которые суд постановил выплатить. Пять уголовных дел возбуждено по статье "Неисполнение решения суда", еще два - по статье "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности".